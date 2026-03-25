Uralte Beziehung: Hunde begleiten Europäer schon seit mehr als 15.000 Jahren

Schon vor 15.800 Jahren lebten Hunde mit Jägern und Sammlern zusammen, wie DNA-Analysen zeigen. Menschen tauschten sie wahrscheinlich sogar untereinander aus.
London/München - Hunde waren einer Studie zufolge schon verbreitete Begleiter der Jäger- und Sammler-Gemeinschaften Europas. Der älteste genetische Nachweis stammt demnach von einem Hund, der vor 15.800 Jahren lebte. Der zuvor älteste genetische Nachweis war rund 5.000 Jahre jünger. In zwei Studien im Fachjournal "Nature" belegen Forscher die weite Verbreitung der Hunde bereits vor Einführung der Landwirtschaft.