Urabstimmung beantragt: Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit

Auch bei Lufthansa Cityline könnte ein Streik bevorstehen: Die Piloten streiten mit dem Unternehmen über Gehalt und fordern jährliche Anpassungen von 3,3 Prozent.
Frankfurt/Main - Nach dem Pilotenstreik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft droht auch bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline in absehbarer Zeit ein Arbeitskampf. Nach ergebnislosen Gehaltsverhandlungen hat die Tarifkommission beim Vorstand der Vereinigung Cockpit (VC) die Urabstimmung beantragt. Dessen Entscheidung wird laut VC noch in dieser Woche erwartet.