„Ur-Porsche“ mit dunkler Geschichte wird versteigert

Futuristisches Design, dunkle Vergangenheit: In Stuttgart kommt ein besonderer Porsche unter den Hammer – aber auch viele andere Fahrzeuge.
Ein Auto, das auf der Straße garantiert alle Blicke auf sich ziehen würde: der stromlinienförmige, silberglänzende Wagen, der wirkt, als stamme er direkt aus einem Science-Fiction-Film. Offiziell trägt er den Namen Porsche Typ 64 – auch bekannt als VW Typ 60 K10-RR. Nun kommt das Fahrzeug, eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1949, in Stuttgart unter den Hammer. Für Oldtimer-Fans ist das ein besonderes Ereignis: Erstmals seit über 20 Jahren veranstaltet das Stuttgarter Auktionshaus Nagel wieder eine Auto-Auktion.