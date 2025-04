Uppsala: 16-Jähriger nach tödlichen Schüssen in Schweden festgenommen

1 Bislang ist unklar, ob die Hintergründe der Tat in Uppsala im berüchtigten schwedischen Bandenmilieu liegen. Foto: AFP/FREDRIK SANDBERG

Schweden ringt seit Jahren mit einer erschreckenden Bandenkriminalität, in die immer wieder Minderjährige hineingezogen werden. Auch diesmal ist der Tatverdächtige im Teenager-Alter.











Nach den Schüssen in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala mit drei Toten hat die Polizei einen minderjährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er stehe unter Mordverdacht, gaben die Ermittler am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Tatort sei ein Friseursalon im Zentrum der Stadt gewesen, in dem die drei Erschossenen am späten Dienstagnachmittag gefunden worden seien. Es handle sich um einen „isolierten Vorfall“, der nichts mit den anstehenden Feierlichkeiten zur Walpurgisnacht zu tun gehabt habe.