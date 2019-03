1 Viel Jugend war bei der Demo gegen Upload-Filter. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Gut 10 000 vor allem junge Demonstranten zogen vom Rotebühl- zum Schlossplatz am europaweiten Protest-Samstag gegen die EU-Urheberrechtsreform

Stuttgart - Die jungen Menschen sind wütend: „Wir sind keine Bots“ rufen sie immer wieder laut in der großen Menge am Samstag Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt auf dem Rotebühlplatz. Die Veranstalter dieser Protestveranstaltung gegen Upload-Filter, die Piratenpartei, kann zufrieden sein: Zu einer Auftaktdemo am 5. März kamen etwa 500 Leute, jetzt waren es an die 10 000, so die Veranstalter. Zumindest am Ende dieses Protest-Samstags. Zudem demonstrierten auf dem Marktplatz ja auch noch die Gegner des Fahrverbots. Und die Stuttgarter Aktion war ja Teil einer länderübergreifenden Aktion gegen die von der EU vorangetriebene Urheberrechtsreform. In München etwa wurden 40 000 Demonstranten gezählt

Andrang auf der Königstraße

Auffallend: Sehr viele junge Menschen beteiligten sich an dieser Demonstration, hatten dazu originelle Plakate entwickelt, trauten sich anfangs zum Teil aber auch noch nicht so richtig, zum harten Kern aufzuschließen vor der Rednertribüne. Es dauerte jedenfalls einige Zeit, bis die Veranstaltung beginnen konnte, der Zugang zur Königstraße und zu den U-Bahn-Stationen musste ja frei bleiben für die vielen Passagen an diesem Wochenende in der Innenstadt.

Oder lag dieses Zögern auch an der Materie selbst? Bei der Geläufigkeit von Begriffen wie Bots, Upload oder Posten zeigt sich: Die einen sind in der Welt des Internet schon lange vollständig zuhause, andere tun sich da nach wie vor sehr schwer. Und genau ums Internet geht es hier. Die Befürworter dieser Reform des Urheberrechts sehen dies als notwendige Regulierung, die Gegner dagegen Zensur und Zugangsbeschränkungen.

Menschen, keine Bots

Genau das beklagt auch Anja Herschel von der Piraten-Partei: „Die Entscheidungsträger verstehen nichts von der Sache und denken nur populistisch“, beklagt sie, begleitet von viel Applaus. Und ergänzt mit Verweis auf den Schlachtruf der Gegner von Upload-Filtern: „Wir sind Menschen, keine Bots“. Damit meint sie Informationsanbieter vor allem in den sozialen Medien, die nicht von realen Menschen stammen, sondern die automatisch erstellt werden.

Das Netz als Neuland

Alvar Freude, Referent für technischen Datenschutz und Informationsfreiheit, formuliert sehr plastisch: „Seit 20 Jahren mache ich nun Netzpolitik, und seit 20 Jahren muss ich insbesondere konservativen Politikern immer aufs Neue erklären, wie das Netz funktioniert. Für die meisten von denen ist das immer noch Neuland. Und die glauben, dass künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist.“

Die meisten Anwesenden lachen laut ob solcher Vorstellungen. Daniel Rutz von den Linken bringt es da auf den Punkt: „Systeme, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, versagen viel zu oft.“

Außer den Piraten haben in Stuttgart den Protest organisiert der Chaos Computer Club, die Vereinigung No Spy, die Humanisten, die Jungen Liberalen sowie die Journalisten Peter Welchering und Alvar Freude.