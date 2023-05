1 Laut seiner Tochter soll Jamie Foxx bereits vor Wochen das Krankenhaus verlassen haben. Foto: 2021 Fred Duval/Shutterstock.com

Nach großer Sorge um Jamie Foxx' Gesundheitszustand hat sich nun seine Tochter Corinne zu Wort gemeldet. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein erfreuliches Update.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass Hollywood-Star Jamie Foxx (55) nach einer "medizinischen Komplikation" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Seitdem herrschte weitestgehende Unklarheit über Foxx' Gesundheitszustand. Widersprüchliche Berichte kursierten in den Medien. Nun hat sich jedoch seine Tochter Corinne Foxx (29) auf Instagram zu Wort gemeldet. "Mein Vater hat das Krankenhaus vor Wochen verlassen und erholt sich", schreibt sie in einer Instagram-Story.