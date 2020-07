Die Coronainfektionen steigen weltweit weiterhin an. Wir haben Wissenredakteur Klaus Zintz nach den wichtigsten Updates rund um das Coronavirus gefragt.

Stuttgart - Rund um SARS-CoV 2 gibt es immer noch viele Fragen und Unsicherheiten. In unserem Video-Update beschäftigt sich Wissenschaftsredakteur Klaus Zintz mit aktuellen Entwicklungen und neuen Erkenntnissen zum Virus.

Spagat zwischen Wissenschaft und Politik

In der Hochphase des Lockdowns kam es auch zu Irritationen angesichts abweichender Expertenmeinungen und Forschungsergebnissen. Im Video erklärt Klaus Zintz, warum es in der Wissenschaft vollkommen normal ist, dass Thesen und Annahmen verworfen werden und warum das gegenüber Politik und Öffentlichkeit häufig schwer zu vermitteln ist.

Stand beim Impfstoff und Urlaubsplanung

Weltweit arbeiten Labore mit Hochdruck an einem Impfstoff. Wie weit ist die Forschung auf der Suche nach einer Behandlungsmethode? Zum Beginn der Urlaubszeit sind viele Menschen unsicher, wohin sie fahren können und was man bei der Planung beachten sollte. Auch auf diese Frage geht Klaus Zintz in unserem Update ein.

