Die Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer haben in den USA als erste den Antrag für die Möglichkeit einer Drittimpfung mit ihrem Corona-Impfstoff eingereicht. Die US-Genehmigungsbehörden reagierten zurückhaltend.

Stuttgart - Die Corona-Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer stellen als erste in den USA den Antrag zur Genehmigung einer so genannten Booster-Impfung. Bisher wird der Corona-Impfstoff in zwei Runden verabreicht, der dritte soll nun nach Angaben der Unternehmen die Immunantwort nach ersten, noch nicht veröffentlichten Studienergebnissen um das Fünf- bis Zehnfache steigern. Andererseits soll damit eine ungebrochene Wirksamkeit gegen Virusvarianten erreicht werden.

Studie zur Drittimpfung abgeschlossen

Eine entsprechende Studie mit Probanden wurde jetzt abgeschlossen und habe positive Ergebnisse zur Verträglichkeit erbracht, teilten die Unternehmen mit. Bei den innovativen, so genannten mRNA-Impfstoffen, die schon bei der bisherigen zweiten Dosis heftigere Nebenwirkungen haben als bei der ersten, war nämlich bisher unklar, ob eine dritte Dosis nicht zu einer zu intensiven, unverträglichen Antwort des Körpers führen würde.

Zudem arbeitet das Unternehmen auch an einem angepassten Impfstoff gegen die so genannte Delta-Variante, der allerdings noch nicht genehmigungsreif ist. Hier soll eine für die Genehmigung notwendige Versuchsreihe im August beginnen. Schon seit dem Aufkommen von Virenvarianten im Frühjahr ist aber geklärt, dass eine eventuelle Genehmigung in einem beschleunigten Verfahren möglich ist.

Neuer Impfstoff gegen Delta-Variante?

Die Entwicklung einer Delta-Version des Impfstoffes sei eine reine Vorsorgemaßnahme, sagten die Unternehmen in einer Mitteilung: „Wir glaubten, dass eine dritte Dosis unseres vorhandenen Impfstoffes, das Potenzial hat, den höchsten Impfschutz gegen alle heute bekannten Varianten zu gewähren, bleiben wir wachsam“.

Es gebe Hinweise aus Israel, wo die Impfkampagne schon früh begonnen hat, dass die Impfwirkung nach zwei Dosen nach einem halben Jahr nachzulassen beginne.

US-Genehmigungsbehörden vorsichtig

Die US-Genehmigungsbehörden reagierten in einer gemeinsamen Stellungnahme zurückhaltend auf die Ankündigung. „Amerikaner die voll geimpft sind, brauchen zurzeit keine Booster Impfung“, hieß es in einer unter anderem von der Seuchenschutzbehörde CDC unterzeichnete Mitteilung.

Die Notwendigkeit müsse noch nach streng wissenschaftlichen Kriterien überprüft werden und man werde sich nicht allein auf die Daten der Impfstoffhersteller verlassen. Die Produzenten haben nämlich ein enormes Interesse, bei Corona-Impfungen im Geschäft zu bleiben.

Großbritannien prescht vor

Der Pfizer-Chef Albert Bourla hatte schon im Frühjahr vor dem Abschluss entsprechender Studien regelmäßige Nachimpfungen binnen sechs oder zwölf Monaten angekündigt. Unbestritten ist bisher lediglich, dass Menschen mit geschwächtem Immunsystem und ältere Geimpfte schon früher eine Auffrischung benötigen.

Großbritannien, das wie die USA und Israel schon früh mit dem Impfen begann, hat schon im Herbst erste Drittimpfungen fest angekündigt. Ein entsprechendes, offizielles Antragsverfahren von Impfstoffherstellern hat dort aber noch nicht begonnen. In Deutschland ist die Lage noch unklar. Die für ein entsprechendes Impfschema zuständige Impfkommission Stiko hat bisher gesagt, dass man erst im Sommer belastbare Daten erwarte.

Kommerzielle Motive?

Umstritten ist eine dritte Impfrunde auch deshalb, weil es global immer noch einen Mangel an Impfstoffen gibt. Sie sei besorgt, dass hinter dieser Ankündigung ein Gewinnmotiv stecke, sagte kurz nach der Ankündigung in den USA die an der Universität San Francisco lehrende Impfexpertin Monica Gandhi, dem „Wall Street Journal“.

„Ich möchte Pfizer lieber ermuntern mehr mRNA-Impfstoffe für die Welt zu produzieren, was die Möglichkeit von künftigen Varianten verringern würde,“ sagte sie.

