"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat ihren besorgten Fans auf Instagram ein Update gegeben. Erste Untersuchungen nach ihren Herzproblemen seien "zum Glück beruhigend" gewesen. Aber es stehen weitere Termine an.

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (35) hat sich mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram schreibt sie: "Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass man manchmal gezwungen wird, langsamer zu werden. Nicht, weil man will, sondern weil der Körper oder das Leben einem keine andere Wahl lassen."

Sie habe lange für ihre Familie versucht, "einfach weiterzumachen, stark zu sein und zu funktionieren", fügt sie hinzu und schildert dann ihre gesundheitlichen Probleme: "Beim letzten Check-up hat mein Herz der Ärztin Sorgen gemacht." Die ersten Untersuchungen seien "zum Glück beruhigend" gewesen, sie müsse sich aber in den nächsten Monaten weiter untersuchen lassen.

"Habe mich selbst verloren"

Auch mental haben die Probleme der vergangenen Jahre offenbar Spuren hinterlassen: "Der Kampf um die Farm, um unsere Zukunft und um den Traum meines Mannes hat dazu geführt, dass ich mich selbst irgendwo auf diesem Weg verloren habe." Sie habe gemerkt, dass sie die Pause nun gebraucht habe. "Und auch wenn ich noch lange nicht auf alles eine Antwort habe, versuche ich gerade, mir selbst mehr Zeit zu geben, Gefühle zuzulassen und nicht immer so zu tun, als hätte ich alles im Griff."

Anna und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) lernten sich im Jahr 2017 bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. 2021 kam Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt. Anfang 2025 hatte das Paar bekannt gegeben, die Farm in Namibia, auf der sie lebten, aufzugeben. Die Familie zog in Anna Heisers Heimat Polen.

Es war für die beiden ein Neustart, auch um ihre kriselnde Ehe zu retten. Unter anderem die drohende Pleite ihrer Farm lastete schwer auf ihrer Beziehung. Nicht nur auf Instagram lässt das Paar die Fans an ihrem Neubeginn teilhaben. RTL zeigt am 3. April die Sendung "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia" um 19:05 Uhr.