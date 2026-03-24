"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat ihren besorgten Fans auf Instagram ein Update gegeben. Erste Untersuchungen nach ihren Herzproblemen seien "zum Glück beruhigend" gewesen. Aber es stehen weitere Termine an.
"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (35) hat sich mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram schreibt sie: "Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass man manchmal gezwungen wird, langsamer zu werden. Nicht, weil man will, sondern weil der Körper oder das Leben einem keine andere Wahl lassen."