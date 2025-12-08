Wer schon seit mehreren Jahren eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann nach einer Preiserhöhung aus dem Jahr 2022 nun Geld zurückfordern. Warum das so ist und wie es funktioniert, erklärt unter anderem die Stiftung Warentest.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat vor Kurzem eine Klausel zur Preisanpassung von Mitgliedsgebühren für Amazon Prime für unwirksam erklärt. Kunden können nun unter bestimmten Bedingungen Geld vom Versandriesen zurückfordern - und sollten dies noch vor dem Jahreswechsel tun.