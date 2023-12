Rentner in Thüringen sperrt Telefondienst-Mitarbeiter ein

1 Ein Rentner sorgte in Thüringen für einen Polizeieinsatz. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Kurioser Polizeieinsatz in Thüringen: Weil er mit der Arbeit des Mannes nicht einverstanden ist, sperrt ein Rentner einen Mitarbeiter eines Telefon-Dienstleisters ein.











Ein Rentner hat in Lichte (Saalfeld-Rudolstadt) den Mitarbeiter eines Telefon-Dienstleisters in seinem Wohnhaus eingeschlossen. Er sei mit der Arbeit des Mannes nicht einverstanden gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.