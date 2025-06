Unwetterwarnung am Donnerstag

1 Gewitterwolken über Stuttgart könnten am Nachmittag aufziehen (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag für den Südwesten eine Unwetterwarnung mit Hagelgefahr herausgegeben. Was kommt in den nächsten Stunden auf Stuttgart und die Region zu?











Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen vor schweren Unwettern gewarnt. Die Gefahr für Stuttgart und die Region sei „nicht mehr ganz so dramatisch, nachdem die ersten Gewitter bereits in der Nacht und am Morgen durchgezogen sind“, sagte Meteorologe Clemens Steiner vom DWD auf Nachfrage.