Achtung im Kreis Esslingen: Die Warn-App Nina hat an diesem Donnerstag, 8. Juni, eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach können am Nachmittag örtlich Gewitter mit Blitzschlag auftreten.

Zwischenzeitlich warnte der Dienst auch vor heftigem Starkregen und Hagel, bei Niederschlagsmengen bis zu 40 Liter je Quadratmeter sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde.

DWD schwächt Warnung am Nachmittag leicht ab

Die Warnung galt für die die Gemeinden Neidlingen, Lenningen und Bissingen an der Teck sowie die Stadt Weilheim an der Teck im Kreis Esslingen. Aber auch angrenzende Gebiete im Kreis Reutlingen (Römerstein, St. Johann), Kreis Göppingen (Mühlhausen im Täle, Bad Ditzenbach, Hohenstadt, Gruibingen, Drackenstein), sowie Alb-Donau-Kreis (Laichingen, Westerheim, Wiesensteig) waren von der Warnung betroffen. Diese wurde gegen 14 Uhr vom Wetterdienst heruntergestuft. Aktuell gilt eine Warnung der zweiten von vier möglichen Stufen. Auch in Orten auf den Fildern, im Schurwald und im Neckartal können Gewitter auftreten.

Fenster und Türen schließen

Die App warnt vor möglichen Gefahren durch Blitzschlag, entwurzelte Bäumen, herabfallende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände sowie Überflutungen von Kellern oder Straßen und möglicherweise Erdrutsche. Sie empfiehlt, alle Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Personen im Freien sollten von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen Abstand halten.