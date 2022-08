1 Der DWD warnt im Kreis Esslingen vor Gewittern. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Montagabend eine Unwetterwarnung für den Kreis Esslingen aus. Es gilt die dritte von vier Warnstufen.















Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Kreis Esslingen eine Unwetterwarnung ausgegeben. Mit „schweren Gewittern“ drohen unter anderem Überschwemmungen oder Schäden an Gebäuden. Der DWD rief die zweithöchste von vier Stufen aus. Demnach sind unter anderem „schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich“, teilt der DWD mit. Die Warnung gilt zunächst bis 20 Uhr am Montagabend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wettergefahren.de.