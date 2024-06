Unwetterwarnung für Raum Stuttgart: EM 2024 Ukraine gegen Belgien – Findet das Public Viewing in der Fanzone statt?

Pünktlich zum EM-Spiel zwischen Belgien und der Ukraine in Stuttgart kündigt sich wieder schlechtes Wetter an. Was bedeutet das für die Fans, die das Spiel beim Public Viewing in der Fanzone verfolgen wollen? Das sagt der Veranstalter.

Es wäre nicht das erste Mal, dass bei der EM 2024 die Fanzone wegen eines Unwetters evakuiert wird. Am vergangenen Samstag hatte der Veranstalter die Fanzone wegen Starkregens vorsorglich kurzzeitig räumen lassen. Ein Glück für die Zuschauer: Das Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum Spiel Türkei gegen Portugal fand doch noch statt.

Auch am heutigen Mittwoch, wenn die Roten Teufel in der Stuttgarter MHP-Arena gegen die Ukraine spielen, könnte das Public Viewing wieder auf der Kippe stehen. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Raum Stuttgart zwischen 14 und 17 Uhr Gewitter und Starkregen angekündigt. Anpfiff ist erst um 18 Uhr. Was bedeutet das Wetter für die Fanzone?

Jörg Klopfer, Pressesprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, um die aktuelle Wetterlage im Blick zu haben“. Ob das Public Viewing abgesagt wird, werde man situativ entscheiden, „je nachdem, wie sich das Gewitter entwickelt, ob es eventuell an Stuttgart vorbeizieht oder ob es hier her kommt“, so Klopfer. Das habe man auch in der Vergangenheit so gehandhabt. Es sei noch früh am Tag und man müsse abwarten, wie sich die Wetterlage in und um Stuttgart entwickle. Je nachdem werde man eine Entscheidung treffen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass das Public Viewing stattfinden wird“, sagt Jörg Klopfer und fügt hinzu „man kann vieles planen, aber das Wetter kann man nicht planen“. Sollte das Wetter nicht mitspielen, müsse man eventuell auch den Schritt gehen und die Fanmeile schließen - wie es in anderen Großstädten bereits geschehen ist.

Auch am Mittwoch gilt wieder: Sollte es regnen, müssen die Fans nicht ungeschützt im Regen stehen. Kleine Schirme (Knirpse) sowie Regencapes sind in der Stuttgarter Fanzone auf dem Schlossplatz erlaubt. Nur größere Stockschirme dürfen nicht mitgebracht werden.