1 Im Ortsteil Santa Barbara in der katalonischen Stadt Tarragona ist diese Straße von den Regenmassen weggespült worden. Foto: Imago/Zuma Wire/Marc Asensio Clupes

Nach der jüngsten Hitzewelle haben heftige Regenfälle und Stürme weite Teile Spaniens unter Wasser gesetzt und immense Schäden angerichtet. Noch gibt es keine Entwarnung. Ein Überblick über die aktuelle Lage.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In weiten Teilen Spaniens sind am Wochenende sintflutartige Regenfälle niedergegangen, die auch am Montag (4. September) noch anhalten sollen.