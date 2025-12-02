Unwetter: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont

Die Anwohner von Nordatlantik und westlichem Pazifik hatten Glück: Die diesjährige Wirbelsturmsaison richtete vergleichsweise geringe Schäden an, trotz schwerer Stürme.
München - Die diesjährige Wirbelsturmsaison hat in den USA, der Karibik und Ostasien trotz mehrerer potenziell verheerender Stürme nur einen Bruchteil der üblichen Schäden angerichtet. Der Rückversicherer Munich Re schätzt die diesjährigen Gesamtschäden auf 22 Milliarden Dollar. Das wäre nur gut ein Fünftel des zehnjährigen Durchschnitts. Der Dax-Konzern veröffentlichte die vorläufige Berechnung auf seiner Webseite.