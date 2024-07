Unwetter und Verkehr: Rekordtempo: Alpenautobahn A13 soll schon Freitag offen sein

2 Die Bauarbeiten an der A13 gingen schneller voran als erwartet. Foto: Samuel Golay/KEYSTONE/TI-PRESS/dpa

Rund um die Uhr haben Bauarbeiter an der Instandsetzung des zerstörten Autobahnstücks durch die Alpen in der Schweiz gearbeitet. Das Wetter spielte mit, nun kommt die gute Nachricht.











Chur - Durch einen Tag- und Nachteinsatz sind die Reparaturarbeiten an der Schweizer Alpenautobahn A13 auf der Bernardino-Route im Rekordtempo vorangekommen. Das Bundesamt für Straßen peilt eine Eröffnung schon an diesem Freitag an und will darüber in den nächsten Stunden informieren. Der Verkehr soll zunächst mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung einspurig in beide Richtungen laufen.