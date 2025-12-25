Unwetter: Überschwemmungen und Tote bei Wintersturm in Kalifornien

«It Never Rains in Southern California» heißt es in einem bekannten Song - es regnet nie im Süden Kaliforniens. Derzeit trifft das nicht zu: Heftige Unwetter haben den US-Bundesstaat hart getroffen.
Los Angeles - Schwere Unwetter führen im Süden Kaliforniens an Weihnachten zu Überschwemmungen und auch Todesfällen. Mindestens zwei Menschen kamen etwa durch umstürzende Bäume oder Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit dem Wintersturm ums Leben, wie US-Medien berichteten. Auf Bildern waren überflutete Straßen, weggeschwemmte Autos und Schlammlawinen zu sehen. Mehr als 125.000 Haushalte waren nach Angaben der Seite poweroutage.us ohne Strom.