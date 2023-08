1 Bei der Polizei in Reutlingen gingen am Freitag zahlreiche Anrufe ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sonne, Sommer, Sonnenschein im August? Nicht in Reutlingen. In der Innenstadt läuft die Kanalisation über, Hagel sorgt für zusätzlich verstörende Bilder im August. Was die Polizei dazu sagt.









Am Freitagnachmittag ist ein Unwetter über Reutlingen hinweggefegt und hat zahlreiche Bilder produziert, die so gar nicht zum August passen wollen und sich in sozialen Netzwerken über den frühen Abend massiv verbreitet haben. „Also in Reutlingen geht grad die Welt unter, oder wie?“, heißt es etwa auf Twitter zu Videomitschnitten wie diesem, der zeigt, dass sich Straßen teilweise fast in Bäche verwandelt haben: