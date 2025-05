Unwetter: Über 100 Tote nach Unwetterfluten in Nigeria

Über 100 Tote nach Unwetterfluten in Nigeria

2 Zerstörungen nach einem Unwetter in der nigerianischen Stadt Mokwa Foto: Chenemi Bamaiyi/AP/dpa

Erst stundenlanger Regen, dann Überschwemmungen, die alles wegreißen, was in ihrem Weg ist. In Nigeria hinterlässt ein Unwetter eine Schneise der Zerstörung. Mehr als 100 Menschen sterben.











Abuja/Mokwa - Nach einem schweren Unwetter in der zentralnigerianischen Stadt Mokwa sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach stundenlangem Regen war es in der Marktstadt am Mittwoch zu schweren Überschwemmungen gekommen. Mehr als 50 Häuser wurden zerstört und mit ihren Bewohnern von den reißenden Fluten weggespült.