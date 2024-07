Unwetter: Tropensturm Beryl hinterlässt Verwüstung - nun droht Hitze

3 Heftige Regenfälle haben zahlreiche Straßen geflutet. Foto: Maria Lysaker/AP/dpa

Houston/Washington - Tropensturm "Beryl" hat im Süden der USA eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Besonders hart traf es die Bundesstaaten Texas und Louisiana an der Golfküste - Medien berichteten von mindestens acht Toten. Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) waren in der Region immer noch zwei Millionen Haushalte ohne Strom, wie aus Daten der Seite "poweroutage.us" hervorging.