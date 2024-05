Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen in Villingendorf

7 Die Feuerwehr war an mehreren Stellen in Villingendorf im Einsatz. Foto: Feuerwehr Villingendorf

Am Samstag ist Villingendorf von einer Unwetterzelle getroffen worden. Hagel und ein kurzer, aber intensiver Starkregen hatten die Gemeinde an einigen Stellen unter Wasser gesetzt.











Die sonst so ruhigen Bäche, die durch Villingendorf fließen, wurden plötzlich zur Gefahr und überfluteten teilweise ganze Straßen. Aufgrund des Hagels war es vielen Schachteinläufen in der Straße nicht mehr möglich, die gesamten Wassermassen aufzunehmen. Dadurch entstanden auch in vielen Straßen kleine Bäche, berichtet die Feuerwehr.