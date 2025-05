Unwetter: Drei Tote nach Unwetter an französischer Mittelmeerküste

2 Heftiger Regen fällt an der bei Urlaubern beliebten französischen Mittelmeerküste. (Symbolfoto) Foto: Valery Hache/AFP/dpa

Heftiger Regen fällt an der bei Urlaubern beliebten französischen Mittelmeerküste. Straßen sind überschwemmt, Flüsse drohen, über die Ufer zu treten. Mehrere Personen sterben.











Le Lavandou - Bei einem schweren Unwetter in Südfrankreich sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen seien in Le Lavandou, das an der Mittelmeerküste zwischen Toulon und Saint-Tropez liegt, gefunden worden, teilte die örtliche Präfektur mit. Ein weiter Mensch sei in der etwas weiter nördlich gelegenen Gemeinde Vidauban tot aufgefunden worden. Gut 300 Feuerwehrleute seien im Einsatz.