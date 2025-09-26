Unwetter: Taifun Bualoi trifft auf Philippinen - Tausende evakuiert

Erst Super-Taifun «Ragasa», jetzt bringt «Bualoi» Sturmwarnungen für 30 Provinzen auf den Philippinen. Tausende sitzen in Häfen fest, viele Flüge sind gestrichen. Auch Vietnam bereitet sich vor.
Manila - Nach dem Super-Taifun "Ragasa" hat ein neuer Tropensturm die Philippinen erreicht: "Bualoi", der am späten Donnerstagabend Taifun-Stärke erreichte, ist in der östlichen Provinz Samar mit Böen von bis zu 165 Kilometer pro Stunde auf Land getroffen, wie das staatliche Wetteramt Pagasa mitteilte. Mehr als 24.000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden in verschiedenen Regionen des südostasiatischen Inselstaates ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden.