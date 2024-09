Unwetter richtet Schäden an: Gewitter bringen Starkregen nach Nordrhein-Westfalen

1 Durchziehende Gewitter haben in Nordrhein-Westfalen mancherorts für große Regenmengen in kurzer Zeit gesorgt. Foto: imago/Funke Foto Services//STEFANxAREND

Auf schwüle Wärme folgen Gewitter - teils mit viel Regen. Am Abend meldet die Feuerwehr in Ratingen viele Wasserschäden wegen einer Starkregenzelle. In Duisburg schlug der Blitz in ein Haus ein.











Durchziehende Gewitter haben in Nordrhein-Westfalen mancherorts für große Regenmengen in kurzer Zeit gesorgt. So war nach Angaben der Feuerwehr in Ratingen bei Düsseldorf eine Starkregenzelle über das Stadtgebiet gezogen und hatte zu zahlreichen Wasserschäden geführt. Bis 19.30 Uhr waren demnach bereits 120 Meldungen eingegangen.