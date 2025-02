Unwetter: Rekord-Regen in Australien: Hochwasser in Queensland steigt

Rekord-Regen in Australien: Hochwasser in Queensland steigt

4 In vielen Teilen im Norden von Queensland stand das Wasser meterhoch. Foto: Energy Queensland/AAP/dpa

Seit Tagen prasselt im Nordosten von Australien Starkregen vom Himmel - so viel, wie sonst in sechs Monaten. Teile von Queensland stehen meterhoch unter Wasser. Anderswo gibt es hingegen Extremhitze.











Sydney - Im australischen Bundesstaat Queensland steigt nach heftigen Regenfällen das Hochwasser. Besonders schlimm betroffen ist die Gegend zwischen Townsville und Cairns im Nordosten - eine auch bei Touristen sehr beliebte Region. Die Küstenstädte gelten als Tor zum weltgrößten Korallenriff, dem Great Barrier Reef. In Townsville habe es innerhalb von drei Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr, zitierte der Sender ABC die Wetterbehörde BOM. Mehrere Flüsse traten über die Ufer - und das Wasser steigt.