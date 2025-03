Unwetter: Regen und Überschwemmungen fluten Australiens Ostküste

4 In der Millionenstadt Brisbane sind viele Straßen überschwemmt. Foto: Jono Searle/AAP/dpa

Sturm «Alfred» hat weiterhin Folgen für die Ostküste Australiens. Hunderte Menschen sind von den Wassermassen eingeschlossen. Medien berichten von im Wasser treibenden Haien, Schlangen und Spinnen.











Link kopiert



Brisbane - Die Menschen an der australischen Ostküste kämpfen weiter mit den Folgen heftiger Regenfälle. Sturmtief "Alfred" sorgt in Teilen der Bundesstaaten Queensland und New South Wales auch zu Wochenbeginn für Unwetter und schwere Überschwemmungen. Die Situation sei "noch lange nicht vorbei", sagte Premierminister Anthony Albanese laut dem Sender 9News.