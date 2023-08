3 Die Feuerwehr war nach dem starken Gewitter gefordert. Foto: Michael Bahlo/dpa

Brandenburg an der Havel - Starke Gewitter haben in Brandenburg an der Havel zahlreiche Bäume umgerissen und Schäden verursacht. Die gesamte Stadt sei von den Unwetterschäden betroffen, sagte ein Sprecher der dortigen Regionalleitstelle am frühen Morgen.