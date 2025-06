Unwetter: Nach Sturm-Chaos: Bahn-Verkehr in Berlin läuft wieder an

Nach Sturm-Chaos: Bahn-Verkehr in Berlin läuft wieder an

6 Bei orkanartigen Böen fielen am Montagabend viele Bäume und Äste auf die Berliner Straßen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wegen vieler umgestürzter Bäume haben die Einsatzkräfte in Berlin und Brandenburg ordentlich zu tun. Der Zugverkehr um die Hauptstadt soll am Dienstag wieder nach Plan laufen.











Berlin - Nach dem heftigen Sturm in Berlin und Umland mit mindestens einem Todesopfer und mehreren Verletzten normalisiert sich die Lage. Wegen des Unwetters war am Montag der komplette S-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt über Stunden eingestellt worden. Umgestürzte Bäume hatten im Feierabendverkehr mehrere Strecken blockiert. Erst am Abend fuhren wieder erste S-Bahnen. Betroffen waren zudem Regional- und Fernzüge. Am Dienstagmorgen soll der Bahnverkehr wieder planmäßig laufen.