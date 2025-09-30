Unwetter in Italien, Kroatien und Griechenland – teils Lebensgefahr

Bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter bedrohen Süditalien, Kroatien und die griechischen Inseln. Behörden warnen vor Lebensgefahr.
Während in Deutschland derzeit leichter Hochdruckeinfluss herrscht und das Wetter meist herbstlich ruhig bleibt, wird der Mittelmeerraum von einer gefährlichen Unwetterserie heimgesucht - unter anderem auch in der spanischen Region Valencia. Ein giftiges Tiefdruckgebiet bringt aktuell aber vor allem extreme Regenfälle, Gewitter und die Gefahr schwerer Überschwemmungen nach Italien, Kroatien und Griechenland.