1 Die Halle stand lichterloh in Flammen. Foto: dpa/Waldemar Gress

In Weingarten ist die Halle eines ehemaligen Werkstattgeländes durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten. Bewohner der umliegenden Häuser müssen ihre Wohnung verlassen.















Eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle ist in Weingarten nach einem Blitzeinschlag in Flammen aufgegangen. Die Gebäude eines ehemaligen Werkstattgeländes geriet in der Nacht zu Samstag in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Halle bereits in Vollbrand. Vermutungen der Polizei zufolge wurden die Flammen zudem weiter angefacht, als sie auf eine Lackiererei übergriffen. Zudem explodierten Gasflaschen. Mehrere Parzellen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Schaden in Millionenhöhe

Aufgrund der schnellen Ausbreitung der Flammen rückten Einsatzkräfte aus umliegenden Regionen zum Löschen an. Allerdings waren die Straßen wegen des nächtlichen Unwetters nur schwer zu befahren, weshalb die Feuerwehr zunächst nur schwer vorankam.

Auch deshalb dauerten die Löscharbeiten am Samstagmorgen noch an. Umliegende Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden geht ersten Schätzungen zufolge in die Millionen.

Die Feuerwehr war mit etwa 300 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit etwa 50, und die Polizei mit rund 20 Kräften.