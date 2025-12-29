Unwetter in Südspanien: Drei Tote durch Hochwasser in Südspanien

1 Drei Menschen starben durch Hochwasser nach heftigen Regenfällen in Südspanien. Foto: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa

Heftige Regenfälle haben in Andalusien drei Menschen das Leben gekostet. Besonders betroffen war die Gegend um Málaga – die Behörden riefen zeitweise Warnstufe Rot aus.











Link kopiert



Málaga - Bei heftigen Regenfällen sind in Andalusien im Süden Spaniens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann war bereits am Sonntag von Suchmannschaften tot geborgen worden, sein Beifahrer am Montag. Sie waren in ihrem Kleintransporter bei der Stadt Alhaurín el Grande westlich von Málaga von den Wassermassen mitgerissen worden, wie der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf den Bürgermeister des Ortes berichtete.