Unwetter in Süddeutschland Sturmtief beeinträchtigt Bahnverkehr

Von red/dpa 23. September 2018 - 21:33 Uhr

Ein Sturmtief fegt durch Süddeutschland und hat den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche Bäume liegen im Gleis oder in den Oberleitungen.





9 Bilder ansehen

Berlin - Der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst hat am Sonntag den Bahnverkehr in Süddeutschland gestört und die Reisepläne von Tausenden Menschen in Deutschland beeinträchtigt. Es gebe zahlreiche Bäume im Gleis oder in Oberleitungen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin am Abend. Besonders betroffen seien Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Teile Bayerns.

Mehr zum Thema

Unwetterschäden schränkten den Verkehr am Sonntagabend erheblich ein: Nach vorübergehender Sperrung wegen Unwetters sind am Sonntagabend im Zugverkehr laut Deutscher Bahn auch die Strecken Würzburg-Nürnberg sowie Bamberg-Nürnberg - auf der DB-Prestigestrecke Berlin-München - wieder befahrbar geworden.

Auf den Strecken Mainz-Worms-Mannheim sowie Würzburg-Ansbach-Nürnberg/Augsburg kam es noch zu Einschränkungen.

ICE-Züge der Strecke Hamburg/Bremen-Hannover-Fulda-Würzburg-Nürnberg-Augsburg-München wurden zunächst noch in beiden Richtungen umgeleitet. Die Halte Treuchtlingen, Donauwörth, Augsburg und München-Pasing entfielen.

Die IC-Züge der Nürnberg-Stuttgart-Karslruhe fielen zwischen Nürnberg und Stuttgart aus. Wegen Streckensperrung war auch kein Zugverkehr zwischen Nürnberg und Regensburg möglich.

Laut Bahn fielen auch in Deutschland verkehrende ÖBB-Nightjet-Züge in der Nacht zum Montag ersatzlos aus. Es handelte sich um die Verbindungen Innsbruck-Düsseldorf (NJ 420) und Düsseldorf-Innsbruck (NJ 421) sowie Wien-Hamburg (NJ 490) und Hamburg-Wien (NJ 491).