Starkregen sorgt für Überschwemmung am Hauptbahnhof

Unwetter in Stuttgart

4 Autofahrer hatten am Samstagabend mit den Folgen von Starkregen zu kämpfen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Der Bereich um den Stuttgarter Hauptbahnhof ist aufgrund von Starkregen am Samstagabend überschwemmt worden. Eine Spur der Schillerstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.

Stuttgart - Aufgrund von Starkregen ist am Samstagabend der Bereich um den Hauptbahnhof in Stuttgart überschwemmt worden. Das Wasser stand zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Das Wasser konnte demnach unter anderem aufgrund verstopfter Gullys nicht schnell genug ablaufen. Die Polizei sperrte eine Spur der Schillerstraße für etwa eine Stunde ab.