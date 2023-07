Unwetter in Stuttgart

4 Stuttgart kam beim Starkregen im im Mai 1978 glimpflich davon – anders als die Orte weiter nördlich. Foto: imago / Archiv

Nicht jeder Starkregen bleibt gleich gut im Gedächtnis der Stadt. Das hat mit der Datenlage zu tun – und mit Bildern, die von den Unwettern bleiben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Starkregen ist etwas, was im Stadtgedächtnis hängen bleibt. Das hat auch mit Bildern zu tun – zum Beispiel dem inmitten havarierter Autos im Schlauchboot durch die Stuttgarter City paddelnden Polizisten vom August 1972. Oder den Karossen, die am 28. Juni 2021 in den vollgelaufenen Unterführungen der B 14 schwammen.