Hitze entlädt sich in heftigen Gewittern

Unwetter in Stuttgart

7 Ein Blitz erleuchtet den Nachthimmel über Stuttgart-Weilimdorf. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttgart

Am Mittwochabend kracht es gewaltig über dem Raum Stuttgart. In der Landeshauptstadt hat die Polizei aber nur kleinere Einsätze zu vermelden.















Es donnerte, Blitze zuckten über den Himmel und es regnete heftig und lange: Die Hitze der vergangenen Tage hat sich am Mittwochabend in der Region Stuttgart in kräftigen Gewittern entladen. Die Temperatur fiel danach merklich – der Donnerstag wird mit maximal 28 Grad nicht mehr ganz so heiß.

Aus Sicht der Stuttgarter Polizei gab es durch das Gewitter keine größeren Vorkommnisse: Auf der Birkacher Ohnholdstraße und auf der Neuen Weinsteige fielen Äste von Bäumen auf die Fahrbahn, in der Hohenheimer Paracelsusstraße fiel eine Warnbarke um. Mehr Unwetter-Einsätze gab es laut einem Polizeisprecher am Mittwochabend nicht.

Anders im Stuttgarter Umland: In Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigsburg stürzte aufgrund des Unwetters ein Scheunendach ein. Kräftige Windböen hatten den Holzaufbau weggeweht.

Die Hitze bleibt

Raus aus der Hitzeperiode ist der Südwesten übrigens noch nicht: Die Wetterlage mit Tief „Carolin“ über Frankreich und Großbritannien und Hoch „Jürgen“ über Osteuropa, die uns die momentane Hitze beschert, bleibt.

Weiter fließt aus südlicher Richtung subtropische Luft nach Deutschland. Am Freitag klettert das Thermometer in der Landeshauptstadt schon wieder auf 32 Grad. „Bis Mitte nächster Woche sagen unsere Modelle Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad voraus“, prognostiziert Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.