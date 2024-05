1 In Stuttgart soll es am Donnerstag gewittern. Foto: dpa/Andreas Rosar

Ab der Mittagszeit soll in Stuttgart ein Unwetter aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen und Gewittern. Auch Hagel und Sturm sind möglich.











Sonnenschein und Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke sorgten am 1. Mai bei den Menschen in und rund um Stuttgart für gute Laune. Doch damit ist erstmal wieder Schluss. Die kurze Sommerphase endet bereits am Donnerstagvormittag – in der Landeshauptstadt müssen die Regenschirme wieder ausgepackt werden. Und nicht nur das – auch Hagel und Gewitter sind für den weiteren Tagesverlauf angesagt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage.