Die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe in Spanien ist auf mehr als 150 gestiegen. Bis Donnerstagnachmittag wurden 158 Leichen geborgen, wie die Rettungsdienste mitteilten.

Allein in der Region Valencia kamen den Rettungsdiensten zufolge mindestens 155 Menschen ums Leben. Zwei Todesopfer wurden in Kastilien-La Mancha geborgen, in Andalusien gab es mindestens ein Flut-Opfer. Die Zahl der Vermissten ist bislang noch unklar.

Ein Unwetter mit extremen Regenfällen hatte in der Nacht zum Mittwoch schwere Überschwemmungen in den spanischen Regionen Valencia, Kastilien-La Mancha und Andalusien ausgelöst. Der nationale Wetterdienst warnte am Donnerstag vor weiteren drohenden Regenfällen in der Provinz Castellón.