1 Die Feuerwehr war zur Stelle. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei schweren Unwettern in Nürnberg laufen Keller voll, es gibt etwa 300 Einsätze. Einer besonders kurios: Zwei Menschen müssen in einer Unterführung von einem Autodach gerettet werden.











Bei einem schweren Unwetter in Nürnberg hat die Feuerwehr zwei Menschen gerettet, die mit ihrem Wagen in einer gefluteten Unterführung stecken geblieben und in ihrer Not auf das Autodach geklettert sind. Die beiden blieben unverletzt, sie wurden am Donnerstagabend von Rettungstauchern aus ihrer misslichen Lage geholt, wie die Feuerwehr berichtete.