Unwetter in Karibik: König Charles spricht Betroffenen von Hurrikan Mitgefühl aus

2 König Charles III. schickt eine Botschaft des Mitgefühls. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Der Wirbelsturm «Beryl» hinterlässt Spuren der Verwüstung in der Karibik. Zu oft sei die Widerstandskraft der Menschen dort schon herausgefordert worden, schreibt der britische Monarch.











Link kopiert



London - König Charles III. hat den Menschen in der Karibik angesichts der Verwüstungen und Todesopfer durch Hurrikan "Beryl" sein Mitgefühl ausgedrückt. Seine Familie und er seien zutiefst betrübt, teilte der britische Monarch mit, der auch in mehreren Karibikstaaten Staatsoberhaupt ist. Ihr tiefstes Beileid gehe an die Freunde und Angehörigen der Menschen, die auf so grausame Weise ihr Leben verloren hätten.