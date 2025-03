Unwetter in Italien: Hochwasser in der Toskana - leichtes Aufatmen in Florenz

Hochwasser in der Toskana - leichtes Aufatmen in Florenz

Land unter in Teilen Italiens. Vor allem die bei Touristen beliebte Toskana hat es erwischt. Meteorologen sprechen von zu viel Regen für die Jahreszeit.











Ungewöhnlich schwere Hochwasser halten die mittelitalienische Region Toskana weiter in Atem. Besonders kritisch war die Lage am Samstag in Pisa, während der Wasserstand des Arno in der Regionalhauptstadt Florenz schon wieder leicht zurückging. Der Arno fließt durch beide Städte und mündet unweit von Pisa ins Mittelmeer. Kritisch ist die Lage auch noch in der etwas weiter nördlich gelegenen Region Emilia-Romagna.