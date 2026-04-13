Unwetter in Deutschland: Schäden an Autos haben sich fast halbiert

Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen: Das Wetter hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Schäden an Autos hinterlassen. Doch nicht in allen Bundesländern.
Unwetter und andere Naturgefahren haben 2025 deutlich weniger Schäden an Autos verursacht als im Vorjahr. Insgesamt zahlten die Versicherer in Deutschland deswegen 650 Millionen Euro an ihre Kunden, wie der Branchenverband GDV mitteilt. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der rund 1,2 Milliarden Euro an versicherten Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen.