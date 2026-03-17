Unwetter in der Wüste: Rekordregen in Australiens Zentrum - Wasserfälle am Uluru

Plötzlich rauschen Wasserfälle vom Uluru: Nach dem stärksten Regen seit zehn Jahren erleben Besucher das Naturwunder ganz anders – und sollten jetzt besonders vorsichtig sein.
Yulara - Nach Rekordregenfällen im Zentrum von Australien und speziell rund um den berühmten Felsen Uluru haben die Behörden Warnungen an Touristen ausgegeben. Die Regenmenge der vergangenen zwei Tage entspreche etwa dem Dreifachen des monatlichen Durchschnitts für diese Jahreszeit, teilte der Wetterdienst Weatherzone mit. Damit handele es sich um die stärksten Regenfälle in der Wüstenregion seit einem Jahrzehnt.