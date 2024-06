1 Die S 2 war zwischen Waiblingen und Schorndorf am Montagvormittag unterbrochen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wegen eines Erdrutsches in Winterbach ist die S 2 zwischen Waiblingen und Schorndorf am Montagvormittag für den Zugverkehr gesperrt. Viele Pendler bleiben auf der Strecke.











War es am Wochenende vor allem noch der Fernverkehr der Deutschen Bahn, der von den Niederschlägen beeinträchtigt war, so sorgte das Wasser im Berufsverkehr am Montag auch für massive Beeinträchtigungen im S-Bahn-Netz der Region Stuttgart. Betroffen war die Strecke der S 2 im Remstal. Wegen Überschwemmungen war der Zugverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf über Stunden hinweg unterbrochen.