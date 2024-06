Der Dauerregen am Wochenende hat extreme Regenmengen gebracht. Ein Ort im Rems-Murr-Kreis liegt an der Spitze. Dort fiel fast dreimal so viel wie sonst im ganzen Mai. Wie war es an Ihrem Ort?

Der Ort Kaisersbach-Cronhütte im Rems-Murr-Kreis ist der traurige Spitzenreiter des Dauerregen-Wochenendes. Zwischen Donnerstag und Sonntag kamen hier laut Messungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) 225 Liter Regen je Quadratmeter herunter. Das ist fast dreimal so viel wie im langjährigen Mittel.

Typischerweise werden an der DWD-Messstelle 89 Liter je Quadratmeter gemessen – im gesamten Mai. Die Tabelle zeigt die 20 höchsten zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend gemessenen Werte.

Lesen Sie auch

Insgesamt liegen sechs der zwanzig Stationen mit den höchsten Messwerten vom Wochenende in Baden-Württemberg, die anderen in Bayern. In Kaisersbach-Cronhütte hat der Mai 380 Liter Regen je Quadratmeter gebracht, in Stötten (Geislingen / Steige) waren es 305 Liter – auch das ist gut ein Dreifaches dessen, was normalerweise in einem Mai herunterkommt.

Die Werte an Ihrem Ort

Wie die Werte an Ihrem Ort sind, können Sie für 500 Postleitzahlbereiche in der Metropolregion Stuttgart in unserer Klimazentrale abrufen.

Starkregenereignisse werden infolge des Klimawandels häufiger. Das zeigt sich in langjährigen Messreihen und „dahinter steckt einfache Physik“, sagte der Klima- und Meeresforscher Stefan Rahmstorf dem „Spiegel“: durch die Erderwärmung könne die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen, die dann bei entsprechender Wetterlage etwa über Süddeutschland abregnet.

Bundesweit sei der Mai 2024 außergewöhnlich nass gewesen, berichtet der DWD. Bundesweit sei 60 Prozent mehr Regen gefallen als zwischen 1991 und 2020 üblich, in Süddeutschland noch mehr.

Am Montag warnte der DWD erneut vor Dauer- und Starkregen sowie Gewittern. Die Niederschlagssummen werden sich bis Dienstag insbesondere für den Süden Baden-Württembergs, das Allgäu und den Alpenraum um weitere 60 Liter je Quadratmeter erhöhen. Es sei allerdings „die vorerst letzte Unwetterwarnung“, sagte der DWD-Meteorologe.