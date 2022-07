1 Ein Blitzeinschlag verursachte am Mittwochabend in einem Haus in Bönnigheim massive Schäden (Symbolbild). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Während eines heftigen Gewitters schlägt ein Blitz in ein Haus in Bönnigheim ein. Zwei Bewohner einer Penthouse-Wohnung werden verletzt, es entstehen etliche Schäden im Haus und an drei geparkten Autos.















Eine 86 Jahre alte Frau und ein 72-jähriger Mann sind am Mittwochabend nach einem Blitzeinschlag in das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Schlossbergallee in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, schlug während eines heftigen Unwetters gegen 21.30 Uhr ein Blitz in das Dach ein. Da sich durch den Blitzeinschlag die Temperatur im Bereich des Dachs deutlich erhöht hatte und die Lattung zu qualmen begann, entwickelte sich in der Penthouse-Wohnung Rauch. Außerdem fiel in der Wohnung ein Klimagerät von der Wand, Lichtschalter und die Abdeckungen von Steckdosen wurden teilweise aus der Wand gesprengt. Im ganzen Haus wurden eingesteckte Elektrogeräte zerstört. Vom Dach herabfallende Ziegel beschädigten drei vor dem Haus stehende Autos.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Besigheim war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr aus Bönnigheim mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten vor Ort, um unter anderem das Dach zu öffnen, die Dämmung zu entfernen und die qualmende Lattung abzulöschen. Die 86-Jährige und der 72 Jahre alte Mann, die in der betroffenen Wohnung leben, erlitten vermutlich ein Knalltrauma und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.