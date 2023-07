1 Ein zerstörtes Auto steht hinter einem Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz, der abgebrochene Äste entsorgt. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli gab es in Baden-Württemberg an vielen Orten Unwetter. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bei heftigen Unwettern in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli in Baden-Württemberg bleibt es größtenteils bei umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Wir zeigen Ihnen, wie groß die Niederschlagsmenge in den einzelnen Regionen im Südwesten war.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schwere Gewitter sind am Dienstagabend und in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli über Teile West- und Süddeutschlands gezogen und haben insbesondere im Saarland große Schäden angerichtet. In Baden-Württemberg richtete die Gewitterfront nach Temperaturen von bis zu 37 Grad bei Tage Schäden an, jedoch in geringerem Ausmaß.