Blitz zuckt bei einem Gewitter am nächtlichen Himmel bei Ellwangen. Foto: dpa/Alexander Wolf

Nach sehr heißen Tagen ziehen Unwetter über Baden-Württemberg. Bäume stürzen um, Bahnstrecken sind zeitweise gesperrt. Entwarnung kann noch nicht gegeben werden: Auch am Wochenende drohen Gewitter.









Bei teils schweren Unwettern in Baden-Württemberg ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde ein 78-Jähriger bei Althütte im Rems-Murr-Kreis von einem umstürzenden Baum getroffen und eingeklemmt. Bei der komplizierten Rettung in einem Waldgebiet wurde am Donnerstagabend auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mann kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.