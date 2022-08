1 Im Südwesten gab es bis auf heftigere Regenfälle keine größeren Probleme mehr. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Es war schlimmer befürchtet worden: In der Nacht zum Sonntag gab es in Baden-Württemberg keine größeren Unwetterschäden mehr, wie die Polizei mitteilte. In einigen Regionen habe es zwar stärker geregnet, viele Einsätze hätte es jedoch nicht gegeben, sagten Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Im Laufe des Tages rechnen die Meteorologen mit Regen und einzelnen Gewitter. Südlich der Donau soll es zudem Starkregen geben. In die neue Woche startet der Südwesten mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Einzelne Schauer seien nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 29 Grad.

In der Nacht auf Samstag hatten kräftige Gewitter und Starkregen für überflutete Straßen und Keller gesorgt. In der Rhein-Neckar-Region war die Feuerwehr laut Polizei zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Nach einem Blitzeinschlag in ein Hallenkomplex entstand im Landkreis Karlsruhe ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe.